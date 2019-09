Concerto d’organo con Bernhard Leonardy a Lavagna

FESTIVAL ORGANISTICO DEL NORD OVEST F.O.N.O. 2019

21° ARMONIE SACRE PERCORRENDO LE TERRE DI LIGURIA

Festival organistico internazionale 14 settembre 2019 LAVAGNA (GE)

Basilica di Santo Stefano

(Piazza Guglielmo Marconi 17, 16033 Genova)

Ore 20.30: CONCERTO DI CAMPANE

Ore 21,15: CONCERTO D’ORGANO

Bernhard Leonardy, organo

L’appuntamento di chiusura del XXI Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria” si terrà sabato 14 settembre presso la Basilica di S. Stefano di Lavagna. La manifestazione aderisce al progetto F.O.N.O. – Festival Organistico del Nord Ovest, che affianca ai concerti in Liguria diversi appuntamenti in Piemonte e Valle d’Aosta. Sarà protagonista dell’evento il concertista tedesco Bernhard Leonardy, organista e direttore di coro presso la Basilica di Sankt-Johann a Saarbrücken. Si tratterà di una magnifica occasione per ascoltare il prezioso organo storico “Nicomede Agati” (1845) in un vasto repertorio comprendente composizioni di diverse epoche e stili. Il concerto si avvale del sostegno economico della Compagnia di San Paolo e del Goethe – Institut di Genova. L’esibizione è preceduta da un concerto di campane.

BIOGRAFIA:

Bernhard Leonardy, allievo di Paul Schneider a Saarbrücken e di Daniel Roth a Parigi, ha ottenuto il diploma di organo presso l’Università della Musica di Saarbrücken. Ha quindi studiato con Daniel Chorzempa presso l’Accademia Musicale di Basilea, dove ha ottenuto il Solistendiplom con lode. Si è in seguito perfezionato con Marie-Louise Langlais, Peter Hurford, Theo Brandmüller, Marie-Claire Alain, Lionel Rogg, Leo Krämer, Luigi Ferdinando Tagliavini, Olivier Latry e Jean-Pierre Leguay.

Ha ottenuto borse di studio dalla Fondazione Accademica del Popolo Tedesco e dall’Associazione Richard Wagner. È risultato vincitore del Concorso Organistico Internazionale Walter Gieseking (1983), del Concorso Organistico Internazionale della Région Lorraine (1997) e del Concorso Organistico Internazionale di Parigi (1997). Dal 1990 Bernhard Leonardy è Kantor (organista e direttore di coro) presso la Basilica di Sankt-Johann a Saarbrücken e direttore artistico del Festival Organistico Internazionale Orgues sans frontières. È inoltre fondatore e direttore artistico del Vokalensemble ’83 di Saarbrücken.

Ha tenuto concerti in tutta Europa e ha inciso numerosi CD per diverse etichette discografiche. Ha collaborato con emittenti radiofoniche e televisive in Germania, Francia e Giappone. Docente ospite in varie università della Corea del Sud, dal 2018 è direttore artistico del Festival Musicale della Saar.