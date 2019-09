Mostra personale di Corrado Cacciaguerra a Varazze nella “Gallery Malocello”

Da lunedì 9 a domenica 15 settembre 2019, l’Associazione Artisti Varazzesi, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della città di Varazze, organizza presso la propria prestigiosa sede, in via Malocello n.37, nel centro storico, alle spalle del Palazzo Comunale, la mostra personale dello scultore Corrado Cacciaguerra.

L’esposizione resterà aperta fino a domenica 15 settembre, visitabile tutti i giorni dalle ore 9:30 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Inaugurazione alle ore 17:00 di lunedì 9 settembre, alla presenza di alcuni suoi colleghi, critici d’arte, turisti e varazzini che da sempre seguono l’opera del noto e bravo Artista, presidente dello storico gruppo culturale, che da anni promuove l’interesse e l’amore per l’arte in tutte le sue forme espressive, fin dalla più tenera età, con corsi base mirati, tenuti gratuitamente e direttamente nelle aule scolastiche.

I lavori esposti da Corrado Cacciaguerra nella galleria d’arte varazzina, meritano di essere ammirati con attenzione e in tutta calma; solo così si possono meglio cogliere le tante sfumature e i particolari che l’artista ha saputo imprimere nei materiali utilizzati e, per alcuni, è proprio necessario dedicargli un poco di tempo in più, quello necessario per cercare di decifrare e comprendere il complesso e articolato messaggio in essi contenuto.

Prossime mostre presso la Gallery Malocello:

– 16>22 settembre, mostra collettiva e degli elaborati delle Scuole di Varazze di ogni ordine e grado vincitrici delle Borse di Studio istituite da:

– LNI Sezione di Varazze, che quest’anno ha l’onere e l’onore di organizzare il “Lanzarottus Day” in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città e con l’omonimo Comitato;

– le figlie del Comandante Gerolamo Delfino (l’eroe del Galilea), Caterina e Rachele;

– Direzione Porto Turistico Marina di Varazze;

– Unitre di Varazze; – Associazione Pesca Sportiva Varazze;

– Associazione Artisti Varazzesi e Varaggio Art.

La “Gallery Malocello” e l’Associazione Artisti Varazzesi aderiscono e sostengono l’attività svolta dal:

Comitato Lanzarotto Malocello Varazze

“Calendario eventi – Lanzarottus Day 2018-19” dinamico, che si concluderà sabato 21 settembre con l’ottava edizione della cerimonia ufficiale di ricordo e commemorazione, istituita a Varazze nel 2012