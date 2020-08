Concerto agli scavi archeologici di Albisola Superiore

Ad Albisola Superiore approda “Colonne sonore in Villa Romana”. Già sold out il primo spettacolo. 7 agosto, scavi di Alba Docilia ore 21 e ore 22.

Assessore Poggi: “Valorizziamo gli scavi archeologici”

“Colonne sonore in Villa romana: concerto di musiche da film sotto le stelle in programma venerdì 7 agosto presso gli scavi di Alba Docilia, è un evento organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Albisola Superiore, con il contributo della Fondazione A. De Mari e la collaborazione artistica dell’Associazione Musicale Corelli di Savona.

Il concerto si inserisce tra gli appuntamenti più prestigiosi dell’attività culturale estiva. Il ‘Magnasco Movie Quartet’ suonerà in due turni, uno alle 21 e uno alle 22, così da rispettare il distanziamento personale e assicurare a tutti la possibilità di assistere alla manifestazione in sicurezza. La performance è come un viaggio nella produzione musicale cinematografica: ogni colonna sonora sarà preceduta da una breve introduzione riguardante il film. L’area archeologica di Alba Docilia -che si riferisce a una grandiosa villa di epoca romana imperiale la cui ricchezza ornamentale ne fa una della strutture più pregevoli della Liguria antica- diventa il palcoscenico naturale per questa manifestazione durante la quale saranno proposte canzoni tratte da film famosi, con un doveroso omaggio al grande Ennio Morricone, recentemente scomparso grande protagonista della musica commenta l’Assessore alla Cultura Simona Poggi.

È obbligatoria la prenotazione al numero 019 482295 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.

In caso di pioggia l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.