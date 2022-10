Con Lucia Perez la “Fluid Art” in esposizione a Varazze

Lucia Perez, Artista basca nata a Bilbao (Spagna), da lunedì 17 a domenica 23 ottobre 2022, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della “Città delle Donne”, espone le sue opere in Italia, nella Gallery Malocello di Varazze, in via Malocello n.37, prestigiosa sede dell’Associazione Artisti Varazzesi.

La mostra resterà aperta tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Ingresso libero.

La Perez utilizzata la tecnica pittorica denominata “Fluid Art”: si tratta di una tecnica decorativa che utilizza la vernice al suo stato liquido versandola direttamente sulla tela, manipolandola per ottenere effetti astratti e personalizzati. Non per niente viene anche chiamata liquid paint, fluid paint, fluid art (arte fluida).

Lucia Perez è un’artista contemporanea con radici spagnole e sede in Italia. La sua specialità è la tecnica fluid Art, acrilico su tela e ha cambiato i pennelli convenzionali con materie come l’acqua, il fuoco il flusso d’aria e la gravità come elementi, per ottenere effetti unici e naturali in tutte le sue creazioni.

Con i suoi dipinti cerca di esplorare e riflettere l’armonia e la bellezza in ogni processo, lasciando spazio agli spettatori per trovare un riflesso di ciò che li emozioni e li ispiri di più.

Fonte: Associazione Artisti Varazzesi

www.ponentevarazzino.com