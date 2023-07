Comune di Sestri Levante, tre interpellanze di Conti e Pistacchi

“I problemi nel Comune di Sestri Levante non mancano e per aiutare l’amministrazione comunale facendole conoscere le esigenze del territorio, abbiamo deciso di presentare tre nuove interpellanze”.

Lo hanno dichiarato ieri i consiglieri comunali Marco Conti (capogruppo di Fratelli d’Italia) e Diego Pistacchi (capogruppo di Sestriamo / Forza Italia).

“La prima – hanno spiegato Conti e Pistacchi – riguarda la gestione del servizio di assistenza bagnanti sulle spiagge libere. Un servizio che è a carico del Comune, ma che Sestri Levante strapaga con cifre fuori mercato che non garantiscono neppure la copertura del servizio su tutti i tratti di spiaggia non in concessione.

A fine giugno sono stati firmati appalti, con assegnazione diretta, con due differenti operatori. Al primo è stata assegnata la sorveglianza di una spiaggia, per i soli mesi di luglio e agosto, a 15mila euro più Iva. Al secondo, per lo stesso periodo, per un costo a spiaggia di oltre 20mila euro.

Cifre superiori anche al doppio di quello che potrebbe costare al Comune assumere direttamente a tempo determinato due bagnini esperti che si diano il cambio in ogni spiaggia. In questo modo il servizio potrebbe essere esteso a tutti i tratti di arenile libero, con anche un cospicuo risparmio. Ovviamente la segnalazione vale per il prossimo anno: per l’estate 2023 la giunta ha già assegnato gli appalti.

Sempre mirata a garantire la fruibilità delle spiagge libere è anche la seconda interpellanza. Il tunnel di collegamento che da via Antica Romana Occidentale in zona Sant’Anna porta al mare è stabilmente frequentato da giovani molesti che sporcano e disturbano chiunque passi in zona, in particolare anziani e famiglie con bambini.

Ci rivolgiamo alla giunta comunale perché voglia intensificare la vigilanza con un frequente passaggio della polizia locale e perché indichi al gestore dei rifiuti la necessità di mantenere pulito il tunnel, come del resto tutta la città che non sembra aver superato i ben noti problemi di nettezza urbana.

Dal mare alle frazioni, il territorio lamenta diverse situazioni che necessitano di un intervento. E Santa Vittoria non può essere certo dimenticata. Dal 2018 la passerella pedonale che unisce le due sponde del Gromolo all’altezza del distributore gpl e dell’autolavaggio è chiusa con una grata metallica arrugginita.

La situazione, legata a carenze strutturali della passerella, comporta gravi disagi ai residenti, in particolare agli anziani. La nostra interpellanza punta a capire se l’amministrazione comunale intenda mettere in sicurezza la struttura o se pensi di realizzare un nuovo collegamento, inserendo il progetto nel piano delle opere pubbliche per le quali cercare finanziamenti.

In conclusione, segnaliamo che la situazione alla foce del torrente Petronio è stata risolta (come negli anni precedenti e come indicato con l’interpellanza) coprendo la palude di acqua stagnante invasa dalle alghe. La speranza è che presto venga presa una decisione anche per il Gromolo”.