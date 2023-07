Recco, Michael Frank presenta il libro: “Cento volte sabato. Stella Levi e la ricerca di un mondo perduto”. Presentazione sulla piazzetta antistante la libreria Capurro, venerdì 14 luglio ore 18.30.

Lo scrittore Michael Frank, presenta il suo libro “Cento volte sabato, Stella Levi e la ricerca di un mondo perduto” venerdì 14 luglio alle ore 18.30, nella piazzetta antistante la libreria Capurro, In Recco. La presentazione è con il patrocinio del Comune di Recco, assessorato alla cultura e di Pro Loco.

L’autore dialogherà con il giornalista e scrittore Federico Rampini. “Cento volte sabato.Stella Levi e la ricerca di un mondo perduto”. Nel volume edito da Einaudi, Michael Frank racconta la storia di Stella Levi, nata nel 1923 a Rodi, che trascorse nel quartiere ebraico dell’isola, i suoi primi vent’anni, al tempo della dominazione italiana.

Nel luglio del 1944 i tedeschi deportarono i circa millesettecento abitanti della Juderia, prima in nave e poi in treno, ad Auschwitz, dove quasi tutti i membri della comunità furono uccisi. Sopravvissuta al campo di concentramento, Stella emigrò negli Stati Uniti. Ogni sabato, per sei anni, raccontò la sua storia a Michael Frank, con il desiderio di salvare la bellezza di Rodi e di una comunità spazzata via. Per ricostruire e ricordare una storia indimenticabile.

Il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla cultura Enrico Zanini così commentano.

«Siamo lieti di aver concesso il patrocinio alla presentazione di questo libro che certamente, come scrive The Wall Street Journal, ci permetterà di riflettere sui modi in cui l’amicizia, la memoria e l’ascolto possono lenire il dolore della separazione e della perdita».

Biografia: Michael Frank, scrittore, saggista, giornalista.

Michael Frank vive tra New York e la Liguria. È scrittore e saggista e ha lavorato per dieci anni per la «Los Angeles Times Book Review». I suoi reportage di viaggio sull’Italia, scritti per il «New York Times», sono stati raccolti e pubblicati in Italy: The Best Travel Writing from The New York Times. Con Il romanzo I Formidabili Frank (Einaudi 2018) ha vinto il JQ Wingate Prize per il 2018. Per quest’opera ha ricevuto la Sophie Brody Medal, prestigioso riconoscimento per il suo importante contributo alla letteratura ebraica. ABov