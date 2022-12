Comune di Genova assume agenti di Polizia Locale, al via corso di preparazione

Il Comune di Genova ha deciso di assumere ben 49 Agenti di Polizia Locale (per ogni info sul Concorso contattare il Comune di Genova), inoltre giusto sapere che le graduatorie dei Concorsi, per legge, restano attive per ben due anni, pertanto basta collocarsi in graduatoria e nella stragrande maggior parte dei casi si viene poi assunti, se non dallo stesso Comune che ha emesso il bando, da Comuni limitrofi che preferiscono attingere da graduatorie già esistenti piuttosto che effettuare un Concorso.

Su richiesta di diversi giovani residenti a Genova e dintorni, l’Associazione Culturale spezzina Scuola di Formazione Professionale leader dal 2007 nell’organizzazione di Corsi e Convegni per personale sia effettivo e sia aspirante per le varie Forze di Polizia, si è attivata per venire incontro alle esigenze di tanti interessati che vogliano partecipare al Concorsi da Agenti di Polizia Locale sia a Genova e sia in ambito nazionale.

L’associazione culturale ha quindi istituito un Corso di Preparazione molto richiesto e che è infatti ormai giunto alla 71° edizione. Si terrà da venerdì 13 a domenica 15 gennaio 2023 presso l’Associazione Sportiva Dilettantistica Ardita Savate Defense Boxing Club Genova con sede a Genova in Via A. Carrara n. 160 e presieduta da Piero Picasso.

Detto Corso, recentemente promosso anche a livello nazionale da Sindacati di rilievo molto rappresentativi, e pertanto giudicato un ottimo strumento per la preparazione, sarà di natura teorica e tratterà la quasi totalità delle materie previste nei vari bandi di Concorso. In particolare spazierà dall’analisi di una norma alle Fonti del Diritto per continuare con l’illecito Amministrativo ex L. 689/81; Codice Penale; Codice Procedura Penale; Codice della Strada; Riforma Disciplina Settore Commercio; Testo Unico Ordinamento Enti Locali; Diritto Amministrativo con prova pratica; Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza; Legge Quadro Polizia Municipale; per concludere con un test e una simulazione di prova teorico/pratica di Concorso Pubblico per abituare al meglio l’allievo ad affrontare l’esame. Docente per il Corso sarà il Dott. Andrea Prassini Vice Comandante della Polizia Locale di Santo Stefano di Magra (SP), che ricordiamo aver già relazionato a Genova in ben 3 occasioni, inoltre è stato chiamato a fare docenza sempre per lo stesso Corso in diverse città d’Italia come Savona, Rapallo (GE), Santa Margherita Ligure (GE), Parma, Aulla (MS), Modena, Pescara, Ostuni (BR), Rovigo, Oristano, Crotone, Nuoro, Cagliari, Brindisi e recentemente Massa.

Al termine del Corso saranno rilasciati attestato di partecipazione e tutta la normativa così da non dover acquistare alcun testo per la preparazione.

Termine per iscriversi 9 gennaio 2023e per seguire al meglio i corsisti saranno accettate esclusivamente le prime 30 iscrizioni.

Per maggiori informazioni inviare mail a: scuolaformazioneprofessionale@gmail.com oppure telefonare al 328.5467479