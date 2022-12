Calcio – Una Samm per il D. Bosco Sp

La Spezia – In linea di massima mancherà “solo” Lorenzo Mazzantini, colui che gioca indifferentemente (e bene) a centrocampo come al centro della difesa, nel Don Bosco Spezia che domenica 18/12 ospita al “Franco Cimma” la Sammargheritese alle ore 15. Arbitro Pettirossi di Genova, assistenti Angelotti e Lenzi della Spezia, si gioca per la 15.a e ultima giornata del girone di andata, Promozione ligure, Girone B.

Nel frattempo mister Clodio Bastianelli ripristina per “recensire” gli avversari, adesso secondi, quella considerazione che tempo fa aveva sfoderato per fare altrettanto con la vicecapolista di allora e cioè la Caperanese: <Sono i migliori fra gli ”umani” – nel senso che la “solita” Golfo Paradiso Pro Recco capoclassifica è invece “sovrumana” – di questo campionato e non necessitano sicuramente di presentazioni, sono organizzazione e qualità, ad ogni modo i miei ragazzi saranno di sicuro nella partita; a prescindere dal risultato…>.

Nella foto il vicepresidente salesiano Euro Rege Cambrin