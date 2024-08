Savona, il Questore chiude un bar per rissa

Rafforzati i controlli a Savona: sospesa la licenza di un bar dopo una rissa

Continua il rafforzamento dei dispositivi di controllo del territorio voluto dal Questore di Savona per garantire un’estate sicura in città e nelle località della riviera. La Polizia di Stato ha intensificato i controlli sugli esercizi pubblici e commerciali, portando all’emissione di un provvedimento importante.

Sospensione della licenza per un bar a Savona

Nell’ambito di questi controlli, il Questore di Savona ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per un locale situato in città. La sospensione, della durata di sette giorni, è stata disposta ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Rissa tra giovani: bottiglie, mazze e pistole a salve

Il provvedimento è stato adottato a seguito di una rissa avvenuta all’inizio di agosto, durante la quale due gruppi di giovani si sono scontrati violentemente. Durante la lite, sono state lanciate bottiglie di vetro, un avventore ha usato una mazza da baseball, e sono stati esplosi alcuni colpi in aria con una pistola a salve. La situazione è stata riportata sotto controllo solo grazie al tempestivo intervento delle Volanti, chiamate non dal titolare, ma da un cliente presente nel bar.

Provvedimento preventivo per garantire la sicurezza pubblica

Il Questore di Savona ha adottato il provvedimento di sospensione per tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico, con l’obiettivo di prevenire il ripetersi di situazioni simili all’interno degli esercizi pubblici.