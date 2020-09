Come ottenere i rimborsi per gli abbonamenti Amt non utilizzati durante il lockdown

La procedura è informatizzata ed è necessario seguire le istruzioni sul sito di Amt

Al via oggi, giovedì 10 settembre, la possibilità per gli abbonati mensili e annuali di Amt Genova di poter fare richiesta di compensazione per i giorni in cui non hanno potuto utilizzare il trasporto pubblico in base alle norme anti Covid che limitavano gli spostamenti individuali.

La compensazione consiste in un ticket valido sulla rete Amt/Trenitalia per i giorni di mancato utilizzo continuativo dichiarato dall’abbonato annuale o mensile.

La procedura per la richiesta del ticket è totalmente informatica e può essere effettuata dal 10 settembre, accedendo all’area predisposta https://www.amt.genova.it/amt/biglietti-e-abbonamenti/abbonamenti/compensazioni-per-covid/.

Il termine ultimo per presentare la richiesta è il 31 ottobre 2020.

All’atto della compilazione della domanda il cliente deve indicare la data di avvio della compensazione che deve essere entro il 31 ottobre 2021.

La normativa di riferimento per i rimborsi è il DL 19 maggio 2020 n. 34, art 215, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, integrata dalle linee di indirizzo diramate da Regione Liguria alle Aziende di Trasporto Liguri.

La compensazione può essere richiesta dagli “abbonati annuali e mensili Amt, compresi gli agevolati, che abbiano acquistato l’abbonamento entro l’8 marzo 2020 compreso e che, a causa dei provvedimenti di legge restrittivi degli spostamenti, siano stati impossibilitati ad utilizzarlo. Per ottenere la compensazione, l’abbonato deve compilare un’autocertificazione in cui dichiara il periodo di mancato utilizzo del trasporto pubblico (che deve essere stato pieno e continuativo). In caso di uso anche solo parziale dell’abbonamento nel periodo di lockdown, non si ha diritto al rimborso.”

Per questo motivo “L’azienda si riserva di effettuare il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente”.

Per qualsiasi chiarimento è possibile inviare una mail a compensazionicovid@amt.genova.it oppure contattare il Servizio Clienti di AMT 848 000 030 – 010 5582 414 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 16.30.