Sono terminati gli interventi di ampliamento nella scuola Marconi di S. Vittoria e di trasformazione dell’area esterna in area gioco, pronta per l’inizio delle lezioni. L’investimento totale per i lavori di restyling dell’edificio scolastico nella frazione di Sestri Levante ammonta a 330 mila euro.

I bambini, da lunedì 15 settembre 2020, potranno utilizzare il nuovo spazio esterno alla struttura per giocare in tutta sicurezza grazie al posizionamento delle nuove piastrelle colorate anti-trauma.

Questi miglioramenti fanno parte di un programma di interventi per l’ampliamento degli spazi della scuola di Santa Vittoria mediante la costruzione di un edificio adibito alla nuova mensa e, per quest’anno, la rimodulazione degli spazi per la ridistribuzione delle classi in modo di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di Covid-19 anche per le classi più numerose. ABov