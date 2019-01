Colombiano ed ecuadoriano evadono dai domiciliari e rubano: arrestati

Un colombiano di 23 anni ed uno ecuadoriano di 28, entrambi sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, sono stati arrestati dalla polizia per evasione oltre ad essere denunciati per furto aggravato in concorso.

I due, dopo essere usciti nella prima mattina per un colloquio autorizzato al Ser.T., anziché rientrare immediatamente nelle rispettive abitazioni, hanno approfittato del permesso per commettere un furto ai danni di un negozio di abbigliamento di Corso Perrone e per cercare poi di “piazzare” la merce sul mercato.

Riconosciuti però dai poliziotti del Commissariato Cornigliano, sono stati fermati e, sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso della borsa contenente i capi di abbigliamento appena rubati.

Nella direttissima di ieri il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto per i due la carcerazione a Marassi.