Colombi avvelenati a Loano? La segnalazione dei turisti

Una decina di volatili, soprattutto colombi, sono morti improvvisamente ieri a Loano vicino alla fontana nella piazza del comune; altri soggetti sono stati trovati oggi in piazza Cadorna e nei giardini di corso Europa.

Le guardie zoofile volontarie della Protezione Animali di Savona stanno svolgen

do gli accertamenti per individuare le cause e recuperarare eventuali animali ancora vivi per le cure; i fatti sono stati segnalati al Comune da diversi turisti preoccupati per le sofferenze degli animali.