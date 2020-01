Colasante sempre in testa all’ Invernale di Loano

SAVONA 26 GENN. L’ imbarcazione “Corto Maltese” è sempre in testa alla classifica del Campionato Invernale Marina di Loano. 36 le imbarcazioni che stanno dando vita una spettacolare serie di regate al largo di Loano per la gioia degli appassionati della Vela d’Altura.

Il Campionato è organizzato dal Circolo Nautico del Finale, dal Circolo Nautico Loano, dal CNAM Alassio, con la collaborazione dello Yacht Club Marina di Loano.

“Corto Maltese” di Michele Colasante ha vinto in ben tre classi ed è primo in altrettante graduatorie: Overall, Orc ed Irc. La regata di apertura è stata vinta nelle altre classi da “Arly” (Salvatore Sarpero in ORC 1), “Alisee” (Libera SPI 3), “Reluis” (Libera SPI 2), “Raalhu” ( Libera Vele Bianche 2), “Vogliamatta” (Libera Vele Bianche 3),

“Pippi” (Libera Vele Bianche 4),

Queste le classifiche generali. Campionato Invernale Marina di Loano.

ORC 1 – ORC 2: 1) Corto Maltese (Michele Colasante, C.N. Ilva) 14, punti; 2) “L’Escargot”(Fabio Costa, Cesare Iacobucci, Lega Navale Sestri Ponente), 19; 3)Vega (Salvatore Giuffrida, LNI Sestri Pon), 20.

IRC: 1) Corto Maltese (Michele Colasante, C.N. Ilva), 11 ; 2) Robi e 14 (Massimo Schieroni, YC Savona), 13; 3) Emma 2 (Emanuela Verrina,C.N. Loano), 16.

Libera SPI 3: 1) Atlantis (Alessandro Botto, C.N. Andora), 8 punti; 2) Alisee (Cristian Nadile), 13; 3) Kaizen (Giorgio Possio),16.

Libera SPI 2: 1) Alhena (Fabio Samaia, CN Loano), 13 punti; 2) Reluis (Renzo GreghiCN Loano), 21; 3) Cristiana (Maria Teresa La Ferla, CN Finale), 22.

Libera Vele bianche 2: 1) Raahlu (Roberto Mascilongo), 13 punti; 2) Marijo (Olaf Bertalot Garoglio), 14 punti; 3) Andromeda (Lorenzo Botto), 23.

Libera Vele bianche 3: 1) VIVA II (Carlo Lagolio), 8; 2) Carioca (Daniele Brovero),15; 3) Vogliamatta ( Valer Spagna, Lega Navale Finale Ligure) e Lotse (Pier Luigi Corelli ), 21.

Libera Vele bianche 4: 1) Samba (Crocifisso Calignano), 9,5 ; 2) Karuna (Emilio Maggi), 11; 3) Pippi (Vincenzo Ferrara), 22,5.

CLAUDIO ALMANZI