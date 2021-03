Code infinite in A10, Mai: avviare confronto su bretella Albenga-Carcare-Predosa

“Le infinite code dovute ai cantieri sulle autostrade liguri, tamponamenti ormai quotidiani e gravissimi incidenti come quello dell’altro giorno sull’A10, con un tratto bloccato in entrambe le direzioni fino a ieri mattina, creano forti disagi e disservizi per imprese, lavoratori, studenti e famiglie.

La mancanza di adeguate infrastrutture, alternative e aggiuntive, causa pesanti riflessi negativi sull’intero territorio che non possiamo più permetterci.

Questa è la motivazione che ha indotto Regione Liguria a proporre al Governo un elenco di importanti opere strategiche da realizzare con i finanziamenti del Recovery Fund.

Cito ad esempio la bretella Albenga (o in alternativa Borghetto)-Carcare-Predosa per cui ricordo, fin da quando ero consigliere provinciale di Savona, di avere visto diverse ipotesi progettuali. In tal senso, ora più che mai, è quindi necessario avviare un confronto serrato per individuare il tracciato migliore condividendolo con le comunità locali”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale della Lega Stefano Mai.