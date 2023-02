Incontro notturno in via Casaregis. Ci segnalano la presenza di una coppia di giovani cinghiali, avvistati questa sera, intorno alle 00.30 nella parte terminale di via Casaregis in zona Genova Foce.

I due ungulati stavano “passeggiando” tranquillamente sul marciapiede, lato monte.

Il video