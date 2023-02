SuperEnalotto: in Campania vinte 14 quote del “6”

4 in Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna

E’ la Campania, con 14 quote e 56 milioni di euro, la regione più premiata dal “6” da oltre 371 milioni di euro. Ecco la sestina vincente 1 – 38 – 47 – 52 – 56 – 66 – 72 (jolly) – 23 (Superstar). Centrato questa sera al SuperEnalotto, dopo un’assenza di quasi due anni, è stato realizzato grazie alla “Bacheca dei sistemi”. Il montepremi distribuito in 90 schede da 5 euro ciascuna con ogni vincitore porta a casa circa 4 milioni di euro.

Come riporta agipronews, nove quote invece, sono state assegnate in Friuli Venezia-Giulia, Sicilia e Calabria mentre si fermano a quota 7 Lazio, Lombardia, Marche e Puglia.

Premiate anche Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna con 4 quote a testa. Tre quote sono state vinte in Toscana mentre Veneto e Abruzzo si fermano a due. Una sola, infine, per Trentino Alto Adige e Umbria.