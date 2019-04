Chiusura serale di via Balbi per lavori, le variazioni dei bus

In seguito alla chiusura al transito veicolare di via Balbi per lavori stradali, nelle serate di lunedì 8 aprile e di martedì 9 aprile dalle ore 21.00 alle ore 4.00 del giorno successivo, le linee 32, 34, 35, 35/, 618, 634, 635, 641, N2, N2 e Volabus modificheranno il percorso.

Le modifiche delle linee

Linee 618, N1 e N2

I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via San Benedetto dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 32

I bus, in partenza dal capolinea di piazza Caricamento, proseguiranno per via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via San Benedetto dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 34, 634 e 641

I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via Doria, piazza Acquaverde dove effettueranno regolare capolinea.

Linee 35, 35/ e 635

I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via Doria, piazza Acquaverde dove riprenderanno regolare percorso.

Linea Volabus

I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via Doria, piazza Acquaverde dove riprenderanno regolare percorso.