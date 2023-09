Chiusura corso Marconi, genovesi inferociti

Anche la sopraelevata in direzione levante risulta bloccata

La chiusura di corso Marconi in occasione del Salone Nautico ha mandato in crisi il traffico nella zona della Foce e non solo: sono tanti gli automobilisti e i motociclisti inferociti.

Un maxi ingorgo si è formato fin dalle sette del mattino alla Foce alla confluenza tra corso Italia e via Casaregis dove è stata istituita la svolta sinistra obbligatoria per i veicoli diretti in centro e in Sopraelevata. Ci sono pesante ripercussioni in tutta la zona.

Anche la Sopraelevata è bloccata in direzione levante, e a cascata sulla A7 e sulla A12 prima di Genova Ovest.

La chiusura resterà attiva fino al 26 settembre.