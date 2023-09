Tris di Peugeot 208 per Caserza, Greghi e D’India i tre piloti della Lanterna Corse Rally Team per questo 2023

I tre piloti difenderanno i colori della scuderia genovese al prossimo Slalom Mignanego Giovi, in programma domenica 24 settembre.

La classica che si corre nell’entroterra del capoluogo ligure si preannuncia molto “calda” sul lato sportivo e saranno diversi i piloti locali che si sfideranno sulla mitica salita del Passo dei Giovi.

Tra loro i padroni di casa Gianluca Caserza e Daniele Greghi, che affronteranno i birilli di Mignanego a bordo di una Peugeot 208: in versione Rally4 ed iscritta in classe A2000 per il primo, R2B a motore aspirato per il secondo, che si misurerà con i concorrenti della classe A1600. Nella stessa classe ci sarà anche Gabriele D’India, alla guida di un’altra Peugeot 208 con specifiche R2B.