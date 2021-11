Chiude il Festival dell’Eccellenza al Femminile a Genova. Lo fa all’insegna dello sport, oggi ore 16.00 alla Sala Mercato in piazza Modena 3.

Chiude il Festival dell’Eccellenza al Femminile XVII edizione.

NEXT GENERATION WOMEN, IDEATO E DIRETTO DA CONSUELO BARILARI. GRANDE BRINDISI FINALE IN VISTA DI GENOVA CAPITALE DELLO SPORT NEL 2024

Replica dello spettacolo THE BLOCK. IL MURO di Matteo Corradini, con Milo Prunotto (ore 16, Sala Mercato).

A seguire un incontro con i giornalisti di Rai Sport Marco Fantasia e Giulia Pisani, condotto da Consuelo Barilari, che darà appuntamento alla prossima edizione, con un brindisi finale insieme al pubblico.

“Chiudere questo programma del Festival 2021 intitolato alla Cultura che Cura con un incontro di Cultura dello Sport, significa buttare il cuore oltre il Muro del lockdown e della pandemia verso il 2024 verso questi anni di grandi eventi sportivi quelli che accompagneranno Genova sino al 2024 quando il capoluogo ligure sarà ufficialmente Capitale Europea dello Sport.” dichiara Barilari.

“Con la più giovane interprete del Festival, dopo lo spettacolo in cui nello sport del Volley si uniscono spiritualità e corpo, riconoscendo nello sport un modo per abbattere i muri, vogliamo dare un segnale di speranza e ripresa per il futuro, dove le giovani e i giovani saranno protagoniste.

Next generation women dal palco del Teatro Nazionale Sala Mercato vi dirà arrivederci con tutti protagonisti di questa bella giornata, per scavalcare, oltrepassare, abbattere, disintegrare tutti i muri verso un nuovo anno, un nuovo Festival e un 2022 luminoso per tutti. ”

Ore 16 – THE BLOCK • IL MURO

Spettacolo con Milo Prunotto. Regia di Matteo Corradini

A seguire, l’incontro LA REGOLA. ​Consuelo Barilari introduce l’appuntamento con Marco Fantasia, giornalista di RAI SPORT, e Giulia Pisani, ex pallavolista e giornalista sportiva RAI, dedicato al Volley e al contributo delle donne al mondo dello sport italiano.

“La pallavolo è uno sport che ti insegna che tu da solo non puoi fare nulla.

Non è che chi gioca a pallavolo sia più buono, sono le regole:

se non puoi toccare la palla due volte di fila, pure se sei egoista impari a pensare in una logica di squadra, a vivere tenendo a bada l’individualità che è poi quella follia di pensare che basti a te stesso.” ANDREA ZORZI

Milo Prunotto

Nata a Genova nel 1998. Inizia a partecipare a laboratori di teatro al liceo, con Mauro Pirovano;

successivamente frequenta corsi di recitazione alla Quinta Praticabile, al Centro di Formazione Artistica e al Teatro della Tosse di Genova.

Nel 2019 debutta nel monologo Se mia madre mi facesse a pezzi nessuno mi verrebbe a cercare, tratto dal romanzo Et au pire, on se mariera di Sophie Bienvenu, diretta da Elena Dragonetti al Teatro della Tosse.

Nel 2020 viene ammessa su concorso alla Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova.

A luglio 2020 interpreta il monologo The Block – Il muro di Matteo Corradini al Festival di San Miniato, in Toscana.

Studia Lingue e culture moderne all’Università di Genova.

Marco Fantasia

ntra nel mondo della radiofonia nel 1980 collaborando con Radio Genova Reporter per il calcio dilettantistico.

Successivamente passa a Radio Liguria 1 e poi a Radio Genova FM 101. Nel 1985 approda a Radio Babboleo, dove resta per tredici anni.

In questo periodo cura le edizioni giornaliere del giornale radio ed effettua le radiocronache in diretta delle partite di Genoa Cricket and Football Club e Unione Calcio Sampdoria in campionato e nelle coppe europee (Coppa dei Campioni e Coppa UEFA).

Nel 1998 ottiene il primo contratto presso la TGR Rai-Sede Regionale per la Liguria, nel frattempo collabora con Euronews a Lione per il notiziario sportivo in lingua italiana, con Radio Capital per le radiocronache dai campi di calcio di Serie A, chiamato da Mario Giobbe, e con l’emittente genovese Radio Nostalgia.

Fino al 2011, anno della definitiva assunzione in Rai, lavora come redattore nella Sede di Genova e conduce i telegiornali e la rubrica Buongiorno regione.

Nel 2012 passa alla redazione di Milano di Rai Sport per tornare a occuparsi a tempo pieno di sport e di pallavolo in particolare.

Segue per due anni i campionati di volley di A2 e in seguito passa alla Superlega (pallavolo) e alla Serie A1 (pallavolo femminile), lavorando con Andrea Lucchetta, Claudio Galli, Ferdinando De Giorgi, Lorenzo Bernardi, Fabio Vullo.

Dalla stagione 2019-2020 segue con telecronache e servizi per i telegiornali il campionato di A1 femminile, con Giulia Pisani come “spalla” tecnica.

Ha condotto due edizioni de La Domenica Sportiva Estate e attualmente conduce le edizioni del Tg sportivo delle 11 su Rai2, alternandosi con altri colleghi della redazione di Milano.

È stato inviato ai Giochi della XXXI Olimpiade a Rio de Janeiro nel 2016, ai XXIII Giochi olimpici invernali a Pyeongchang nel 2018, ai Giochi della XXXII Olimpiade a Tokyo nel 2021 e al Campionato europeo di pallavolo femminile 2021 a Zara e Belgrado, commentando in telecronaca la vittoria finale delle Azzurre.

Dopo il trasferimento a Raisport si è occupato con continuità anche di equitazione, atletica leggera, hockey su pista e golf.

Insignito del Cavalierato Sportivo dalla Provincia di Genova e ha ricevuto il Premio USSI Liguria Giornalista dell’Anno nel 2012.

Giulia Pisani

Pallavolista italiana nata a Pisa il 04/06/1992, gioca nel ruolo di centrale. Inizia la sua carriera nel 2006 con il Gruppo Sportivo San Giuliano Terme.

Ben presto entra nelle selezioni nazionali ed esordisce nell’ estate 2008 con la Nazionale Pre Juniores in cui diventa fin da subito titolare.

Passa poi alla Polisportiva Casciavola Volley con cui disputa il campionato di Serie B2. Nel 2009 partecipa ai campionati Europei e Mondiali Pre Juniores.

Nella stagione 2009/2010 entra a far parte della squadra della federazione italiana del Club Italia con il quale disputa il campionato di Serie A2 e conquista il terzo posto di agli Europei cadette dove viene premiata come miglior muro.

Nel 2010 con la Juniores vince l’oro al campionato europeo di categoria dove viene anche premiata come miglior giocatrice a muro, mentre nel 2011 vince l’oro al campionato mondiale Under-20.

Nella stagione 2011-12 passa alla Unet Yamamay Busto Arsizio in Serie A1, dove resta per due annate e con la quale si aggiudica la Coppa Italia, la Coppa CEV e lo scudetto, mentre nella stagione successiva vince la Supercoppa italiana.

Poi nella stagione 2013-14 viene ceduta in prestito alla Pallavolo Ornavasso, neopromossa in massima divisione, mentre nella stagione successiva torna nuovamente alla formazione di Busto Arsizio dove rimane fino al 2017.

Nella stagione successiva milita nelle file di Filottrano.

Attiva anche nel Beach Volley, nell’ estate 2014 partecipa al Lega Volley Summer Tour, organizzato dalla Lega Italiana Femminile Pallavolo Seria A, con la squadra della Foppapedretti Bergamo.

Nell’estate 2015 e 2016 viene convocata per un collegiale dalla Nazionale di BeachVolley a Roma. Nel 2019 entra a far parte dello staff Rai con il ruolo di commentatrice tecnica del Campionato Femminile di Serie A.

