Il sindaco di Chiavari Marco Di e la giunta comunale dichiarano che il tratto di corso Valparaiso compreso tra via dei Velieri e piazza Gagliardo sono area pedonale tutto l’anno.

«Dopo il successo di quest’estate, l’apprezzamento da parte dei cittadini e le richieste ricevute dagli operatori commerciali, abbiamo approvato la pedonalizzazione permanente della zona di lungomare menzionata, che si integrerà così con il nuovo tratto inaugurato quest’estate, il lungomare dei Gotuzzo e il lungomare Esuli Italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia.

Una migliore fruibilità del fronte mare, la possibilità per gli esercenti di occupare lo spazio antistante le proprie attività e per i cittadini di transitare anche in bici – spiega l’assessore alla viabilità, Giuseppe Corticelli. – Sarà consentito l’accesso solo ai veicoli merci, per operazioni di carico e scarico, dalle 8 alle 10 dei giorni feriali e permane l’istituzione del senso unico di marcia, in direzione ponente, in via Risso e in via Preli.

Mentre corso Valparaiso, nel tratto compreso tra il Lord Nelson e via dei Velieri, ritornerà percorribile dalle auto. Infine, stiamo valutando soluzioni alternative per i parcheggi presenti in traversa di corso Valparaiso e via dei Velieri». ABov





