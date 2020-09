I cancelli delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Sestri Levante, lunedì 14 settembre 2020 riapriranno e i ragazzi potranno tornare nelle proprie aule.

ORARIO DI FREQUENZA

L’attività scolastica si svolgerà regolarmente con gli orari provvisori definiti e distribuiti dall’Istituto Comprensivo per la prima settimana, da lunedì 14 a venerdì 18 settembre e si interromperà per consentire le consultazioni elettorali nelle giornate di domenica 20 e lunedì 21 settembre. Tra martedì 22 e mercoledì 23 settembre sono previsti gli interventi di sanificazione e di sistemazione degli arredi che consentiranno agli alunni il rientro in classe a partire da giovedì 24 settembre.

Il 28 settembre e il 5 ottobre ripartiranno rispettivamente il servizio di trasporto scolastico e di refezione che sono stati completamente ristudiati per adeguarsi alle normative dei scorsi giorni. Sarà indispensabile un lavoro di collaborazione tra Istituzioni e famiglie per la riuscita dei servizi.

TRASPORTO SCOLASTICO

Il trasporto scolastico verrà garantito dal 28 settembre e sarà gestito con linee dedicate al servizio scolastico. Le linee guida emanate dalla Conferenza Unificata il 31 agosto, la capienza dei mezzi è stata ridotta all’80% di quella prevista sulla carta di circolazione. Questo ha comportato la necessità di rivedere il piano di esercizio preparato nel mese di agosto per trasportare circa 380 alunni verso 11 plessi differenti. Entro lunedì 14 settembre sarà in funzione il piano di esercizio definitivo e sarà possibile, quindi, comunicare esclusioni dal servizio per coloro che avessero inoltrato la domanda di iscrizione tardiva tra il 24 e il 30 agosto.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Non si potrà salire a bordo del pulmino in caso di febbre superiore a 37,5 °C, tosse, raffreddore o difficoltà respiratore o se si è state in contatto con persone positive al Covid-19 nei 14 giorni precedenti. Viene demandata alle famiglie la verifica dello stato di salute dei minori che usufruiscono del servizio. A bordo del mezzo i bambini che hanno compiuto 6 anni dovranno indossare una mascherina di comunità che copra naso e bocca. La mascherina non dovrà essere indossata dai bambini di età inferiore a 6 anni e da studenti con forme di disabilità incompatibili con l’utilizzo prolungato dei dispositivi di protezione delle vie aeree.

MENSA

Il servizio di refezione scolastica partirà, lunedì 5 ottobre. La decisione è stata presa congiuntamente alla scuola a seguito di confronti con gli insegnanti e con il gestore del servizio. Il momento del pasto è tra i più delicati e merita un’attenzione da parte di chi è chiamato a sorvegliare sul rispetto delle regole di sicurezza e prevenzione dal contagio.

Soprattutto per i più piccoli è inoltre opportuno assicurarsi che le attività precedenti al sedersi a tavola e il consumo del pasto stesso si innestino con spontaneità all’interno di nuove routine che necessitano di un po’ di tempo per consolidarsi. Sono state quindi studiate soluzioni specifiche per ciascun plesso in modo tale da contemperare le esigenze di sicurezza con quella di garantire ai bimbi di vivere il pasto con serenità.

Il servizio di mensa verrà svolto, laddove possibile nella stessa sala mensa utilizzata gli anni scorsi e si svolgerà su uno o due turni, a seconda del plesso. Gli arredi sono allestiti per garantire un distanziamento tra i bambini che potranno consumare il pasto in sicurezza. A garanzia della sicurezza alimentare si è deciso di optare per l’attività di servizio sul posto, dotando personale e attrezzatura dei presidi necessari, che consente di mantenere inalterata la temperatura del cibo in uscita dal centro cottura.

DIETE SPECIALI: qualunque esigenza di dieta speciale (per motivi sanitari, etico-religiosi…) va segnalata all’Ufficio Pubblica Istruzione scrivendo una mail all’indirizzo serviziallapersona@comune.sestri-levante.ge.it

SPORTELLO INFORMATIVO ATP: attivo da venerdì 18 a venerdì 25 settembre presso la sala Bo di Palazzo Fascie – Corso Colombo 50 – per il ritiro dell’abbonamento, con i seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 – venerdì dalle 9.00 alle 13.00 (tel. 0185 478530).

RIMBORSO ABBONAMENTO A.S. 2019-2020: la Giunta Comunale ha disposto il rimborso del 40% del prezzo di abbonamento pagato per l'a.s. 2019-2020. L'importo sarà oggetto di compensazione sul prezzo dovuto per l'a.s. 2020-2021; le famiglie che non usufruiranno del servizio nel corso dell'a.s. 2020/2021 potranno richiedere il rimborso dell'abbonamento dell'a.s. 2019/2020 inoltrando una mail a serviziallapersona@comune.sestri-levante.ge.it specificando i dati dell'alunno per cui si chiede il rimborso, un IBAN su cui versare l'importo e i dati anagrafici e codice fiscale dell'intestatario del conto corrente.