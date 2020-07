Chiavari Powerlifting sbanca il Trofeo Bertoletti di S.Zenone

Tre ori e un Record per la Chiavari Powerlifting che sbanca Milano, 2 ragazze e 1 ragazzo genovesi sul podio nella categoria Sub Juniores

Gli atleti allenati da Fabio Riccobaldi, Presidente e fondatore della palestra di Chiavari, si sono aggiudicati tre ori, un record italiano e un titolo di campionessa assoluta.“Tre ori su tre atleti in gara è un risultato molto importante che premia il nostro lavoro portato avanti con dedizione ogni giorno – spiega Riccobaldi -. Devo ringraziare questi ragazzi che mettono tutto se stessi, allenandosi con attenzione e passione.”

Due ragazze e un ragazzo giovanissimi, ma già campioni, quelli allenati da Riccobaldi nella palestra degli orsi e delle tigri di Chiavari.

Samantha Victoria Peri, a soli 16 anni si è portata a casa l’oro e il titolo di miglior atleta assoluta della categoria, alzando 52,5 chilogrammi, lei che ne pesa solamente 44.Aurora Tamburini, anche lei giovanissima, 17 anni, ha conquistato l’oro sollevando 62,5 chilogrammi, con un peso corporeo di 62 chili.Martino Levaggi, solamente 15 anni, oltre all’oro, ha strappato anche il record italiano, sollevando 63 chilogrammi, a fronte del suo peso di soli 48 chili.“Per noi si tratta del prosieguo di un impegno che portiamo avanti da anni. Vedere tanta dedizione da atleti così giovani, è il segno di un buon lavoro che stiamo facendo. Samantha è al suo terzo oro, di cui uno lo ha ottenuto l’anno scorso, quando ha conquistato il titolo italiano classificandosi prima in tutte e tre le specialità: stacco 98 kg, panca 45 kg e squat 75 kg, segnando il record nazionale per tutte e tre le categorie.”

“Aurora si è migliorata ulteriormente, passando dall’argento dell’anno scorso, all’oro di oggi. Mentre Martino gareggerà a fine estate per i Campionati italiani. Tutto questo è stato possibile perché credo fermamente che il futuro di questi sport siano palestre in cui si possa instaurare un clima dedicato a imparare bene i fondamenti della disciplina, prima di puntare a migliorarsi. In questa maniera gli esercizi e i movimenti possono essere eseguiti al meglio, ottenendo il miglior risultato possibile sul proprio corpo.”

“Questi ragazzi ogni giorno si impegnano con dedizione, restituendo molto anche a me come loro allenatore. Ovviamente la palestra è aperta a tutti, non solo agli agonisti. Chi vuole può venire a provare un allenamento personalizzato per i propri obiettivi. Credo, però, che questo affiancamento fra giovani atleti determinati e chi vuole praticare lo sport come hobby, porti grandi risultati su tutti e due i fronti.”