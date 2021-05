Chiavari, nel weekend modifiche alla viabilità in città

Modifiche alla viabilità previste in città, come da ordinanze dirigenziali, per le giornate di sabato 15 e domenica 16 maggio 2021.

Manifestazione “Chiavari in Fiore” prevista per il 15 e 16 maggio 2021.

Dalle ore 7 del 15 maggio alle 23 del 16 maggio, e comunque fino a cessata necessità, è interdetta la circolazione veicolare e la sosta a tutte le categorie di veicoli in piazza Matteotti e in corso Garibaldi, nel tratto compreso fino a via Delpino.

Dalle ore 15 del 15 maggio alle 23 del 16 maggio è vietata la sosta in piazza Verdi e in via Entella, nel tratto compreso tra piazza Matteotti e via Marsala, e la circolazione veicolare è consentita a doppio senso solo per i veicoli diretti e in uscita dai posti auto privati in via Entella, salita Gianelli e via Ravaschieri.

Dalle ore 15 del 15 maggio alle 23 del 16 maggio è interdetta la circolazione in passo delle Clarisse, e i veicoli che transitano in via Entella, con direzione levante, sono obbligati a svoltare in via Marsala.

Raduno degli Alpini previsto per il 16 maggio.

Dalle ore 7 alle 13 del 16 maggio è interdetta la circolazione veicolare e la sosta a tutte le categorie di veicoli in piazza Roma lato levante.

La Polizia Municipale potrà disporre sgomberi e chiusure veicolari in anticipo rispetto a quanto previsto dai provvedimenti citati. Verrà collocata un’apposita segnaletica mobile esplicativa nelle zone indicate.

Mentre, si provvederà alla consueta pedonalizzazione serale di via Raggio e via Ravaschieri per permettere alle attività commerciali e di ristorazione di allestire i tavoli all’aperto. Quindi, è vietato l’accesso ad ogni categoria di veicoli, eccetto i velocipedi, dal 15 maggio al 19 settembre 2021, dalle ore 17 alle 02.

Ma attenzione, vista la vigente normativa anticontagio da Covid-19, che prevede l’istituzione del coprifuoco dalle ore 22, la riapertura veicolare del tratto è fissata per le 23, un’ora dopo la cessazione del suddetto coprifuoco, per consentire la rimozione degli arredi da parte degli esercenti.