Chiavari, inaugurati 9 nuovi alloggi di edilizia sociale al Villaggio del Ragazzo

Sono stati inaugurati questa mattina nove nuovi alloggi di edilizia residenziale sociale nel Centro Franco Chiarella del Villaggio del Ragazzo di Chiavari, alla presenza del Presidente della Regione Giovanni Toti e dell’assessore all’Urbanistica Marco Scajola.

Il progetto, cofinanziato dalla Regione Liguria con 500mila euro, ha lo scopo di dare una risposta alle famiglie che attraversano situazioni di disagio temporaneo. Gli appartamenti sono accessibili e attrezzati per disabili. Sempre nel complesso del Villaggio del Ragazzo verrà realizzata una palestra.

“Diamo qualche risposta ai bisogni delle categorie più deboli, in Italia e in Liguria sono ancora insufficienti – ha spiegato il governatore Toti – e le necessità sono tante e diverse, vanno fornite risposte differenziate. Dà soddisfazione vedere per una volta le risorse pubbliche spese bene, velocemente, per chi ne ha davvero bisogno. È stato un percorso di collaborazione tra Regione, Comune di Chiavari e Villaggio del Ragazzo, che ha coinvolto chi svolge questi servizi di assistenza con passione e professionalità”.

“Un’opera importante di rigenerazione e riqualificazione urbana – ha aggiunto l’assessore Scajola – in piena sintonia con le nostre politiche urbanistiche che danno priorità al recupero degli immobili esistenti”.