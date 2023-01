Chiavari, fiera di Sant’Antonio: Amt cambio dei percorsi bus di linea.

Il servizio bus Amt Genova a seguito dello svolgimento della tradizionale “Fiera di Sant’Antonio” in Chiavari, modificheranno il loro tragitti. I cambiamenti di percorso iniziano dalle ore 20.00 di venerdì 13 gennaio a fine servizio di domenica 15 gennaio, le linee locali del servizio bus in Chiavari avranno le modifiche, come di seguito indicato.



Tutti gli autobus provenienti da Carasco giunti all’altezza di piazza Sanfront svolteranno a sinistra per viale Kasman, viale Marconi, corso De Michiel, corso Assarotti dove riprenderanno il regolare tragitto di linea. Analogo percorso inverso.



Le linee provenienti da Leivi–Piazzale Rocca giunte alla rotonda di via Devoto / via Piacenza svolteranno a sinistra in via Piacenza e proseguiranno per piazza Sanfront, viale Kasman, viale Marconi, corso De Michiel, corso Assarotti dove riprenderanno il regolare tragitto di linea. Analogo percorso inverso per le corse in direzione piazzale Rocca-Leivi.



Le linee provenienti da Lavagna corso Buenos Aires giunte al ponte dell’Entella dovranno deviare per viale Marconi. Poi proseguire lungo corso De Michiel, corso Assarotti, dove riprenderanno regolare tragitto di linea. Analogo percorso inverso.



La linea 902 effettuerà capolinea a Chiavari FS.



Lungo gli interi tragitti alternativi verranno posizionate, qualora necessarie, in accordo con il Comando di Polizia Locale, le fermate provvisorie. ABov