Chiavari: il comune organizza concorso per selezione 3 esperti tecnici, cat. D

Il comune di Chiavari organizza un concorso pubblico per la selezione di tre esperti tecnici, categoria D, famiglia professionale “tecnica specialistica – servizi tecnici”. Il concorso avrà luogo lunedì 17 Giugno, alle ore 10.30 in via per Maxena 28 A al Palazzetto dello Sport di Sampierdicanne.

Sono stati ammessi alle selezioni 194 candidati che sosterranno due prove scritte e una orale: una commissione esterna procederà alla correzione della seconda prova scritta solo se il candidato avrà ottenuto il punteggio di almeno 21/30 nella prima prova. Non sarà possibile utilizzare manuali, testi di nessuna natura, neppure giuridica.

Dichiara il Segretario Generale del comune di Chiavari, Dott.ssa Concetta Orlando «Il ruolo indicato nel bando ha una connotazione prettamente operativa: il comune di Chiavari ha necessità di assumere persone che sappiano muoversi in un ambiente di lavoro pubblico con complessità maggiori rispetto a quello privato, soprattutto nel rispetto della trasparenza.

Miriamo ad individuare persone che abbiano determinate caratteristiche personali e professionali, che sono state descritte nel bando. Professionisti in grado di assumersi responsabilità, coordinare gruppi di lavoro, organizzare controlli su appalti esterni e che conoscano gli strumenti di lavoro, principalmente il codice degli appalti in tutte le sue versioni.

Oltre ad avere conoscenze teorico – normative, è necessario possedere buone capacità manageriali. La commissione sarà composta da professionisti in grado di selezionare le skills in modo oggettivo e trasparente cercando di selezionare i migliori. Il nostro obiettivo è che la trasparenza e l’imparzialità vengano non solo dichiarate ma anche praticate e percepite».