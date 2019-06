Quando ci sarà la riapertura della Passeggiata dei Baci? «Ormai è solamente una questione di tempo. Il countdown è iniziato e la cerimonia inaugurale è già stata segnata sul calendario degli eventi portofinesi, quelli da non perdere.» Ci spiegano gli amministratori di Portofino.

Sabato 8 giugno alle ore 18 in punto alla Porta di Levante da poco ridisegnata, progettata e installata. Matteo Viacava, sindaco di Portofino darà il via alla camminata inaugurale di riapertura della Passeggiata dei Baci con partenza prevista proprio dalla Baia di Paraggi.

Per l’occasione verrà anche inaugurato il nuovo Parco Giochi che trova spazio sulla Passeggiata dei Baci. I bimbi a passeggio in questo incredibile sentiero potranno divertirsi in un angolo davvero incantevole, in un ambiente protetto e immerso nella natura.

Dopo aver percorso il camminamento che si snoda in un panorama incredibile, nel verde del Parco di Portofino e affacciato sul blu del Golfo del Tigullio, il corteo arriverà fino in Piazzetta dove alle 21 saranno i Buio Pesto, del direttore Massimo Morini, ad accompagnare i partecipanti fino a termine dell’evento.

Lo storico gruppo genovese si esibirà con il suo repertorio migliore contraddistinto da tanti brani dedicati alla Liguria. L’ingresso è libero e l’inizio del concerto è previsto, in Piazzetta, per le ore 21.