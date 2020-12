Una buona notizia per tutti i cittadini di Chiavari e i passeggeri di Atp. La Linea C2 dell’ Atp, servizio di trasporto pubblico giornaliero sarà a cadenza oraria, sarà gratuita e il servizio verrà prorogato per tutto il 2021.

Il servizio gratuito attraversa tutta la città e prevede l’alternarsi, a cadenza oraria di 10 corse giornaliere a partire dalle ore 8.30. Il servizio di bus è stato istituito dal Comune di Chiavari in collaborazione con Atp Esercizio ed è reintrodotto dall’amministrazione guidata dal sindaco Marco Di Capua nel giugno 2018. Come spiega Marco Di Capua, primo cittadino di Chiavari:

«Concludiamo l’anno con l’ennesima notizia positiva per i nostri cittadini. Abbiamo riconfermato per tutto il 2021 la Linea urbana C2, un servizio gratuito per incentivare la mobilità sostenibile e aiutare le famiglie e gli anziani. Istituito per la prima volta nel 2018, permette agli utenti di spostarsi da ponente a levante, e viceversa, grazie ad un percorso circolare delineato.

Ottimi i risultati in termini di fruizione e di apprezzamento di un servizio destinato ad agevolare i chiavaresi, ma anche i turisti in visita alla nostra città. Uno dei tanti obiettivi che mi ero prefissato di raggiungere durante il mio mandato e che sicuramente rappresenta un passo concreto verso la mobilità del futuro». Per Enzo Sivori, presidente di Atp Esercizio

«La proroga della linea C2 a Chiavari per il 2021, la sua gratuità e l’implementazione di un percorso urbano molto articolato, sono tutti elementi che confermano l’importanza della collaborazione nel nome del servizio pubblico e a favore dei cittadini».

La linea C2 compie un itinerario circolare partendo da piazza Roma, passando per corso De Michiel, Lido, largo Ravenna, piazza Leonardi F.S., piazza Milano, corso Valparaiso, via Risso, via Preli, Colonia Fara, corso Buenos Aires, piazza Torriglia, viale Tappani, corso Millo, Rupinaro, piazza Nassirya, corso Lima, Asl 4 via Ghio, bivio Ospedale, piazzale Rocca, viale Devoto, corso Dante e rientro in piazza Roma. Le partenze sono cadenzate ogni ora. ABov