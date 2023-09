Cheese 2023, presente il Consorzio della Focaccia di Recco

Non c’è Cheese senza il Consorzio della Focaccia di Recco, uno dei simboli delle cosiddette “Cucine di Strada” selezionate da Slow Food.

Quest’anno nell’area Liguria, a fianco dello stand Istituzionale, Regione Liguria, la squadra dei recchesi porta ancora una volta il prodotto simbolo della Città di Recco nel cuore di questo grande evento internazionale dedicato ai formaggi e alla biodiversità, a Bra in provincia di Cuneo, dal 15 al 18 settembre organizzato da Slow Food, movimento culturale con delegazioni in tutto il mondo impegnato a ridare valore al cibo nel rispetto di chi lo produce e dell’ambiente in cui ci si trova.

Cheese attira centinaia di migliaia di persone, appassionati della cultura del cibo, e tantissimi venuti a Bra per andare dritti dallo stand del Consorzio della Focaccia di Recco… in piazza Spreitenbach.