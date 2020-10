Certosa, albanese evade dai domiciliari: arrestato

I poliziotti del Commissariato di Cornigliano hanno arrestato in via Questa a Certosa, un 43enne albanese, pluripregiudicato, per evasione.

Gli agenti, ieri sera, dovendo notificargli un atto, si sono recati presso il suo domicilio sicuri di trovarlo in casa poiché sottoposto agli arresti domiciliari come misura alternativa alla custodia in carcere in ben due procedimenti penali, con il divieto tassativo di uscire.

Contrariamente, nell’abitazione non era presente nessuno, pertanto si sono messi in attesa in posizione defilata.

Solo dopo un’ora l’uomo ha fatto rientro in compagnia della convivente e di altri amici, tutti completamente ubriachi ed è stato arrestato.