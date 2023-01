Ceriale, uomo sbatte con l’auto conto un palo e scappa..le indagini sono in corso ma del conducente non vi è traccia.

Il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo ed è sbattuto contro un palo dell’illuminazione. Il palo, dal forte impatto, è stato abbattuto. L’incidente è avvenuto all’alba, verso le 5 e 30 di questa mattina 15 gennaio, sulla statale Aurelia, all’altezza della rotonda di Ceriale, nel savonese.

Il conducente del veicolo ha però abbandonato il mezzo e si è allontanato a piedi, e di conseguenza non era presente all’arrivo dei soccorsi. Sul luogo dell’accaduto sono accorsi i vigili del fuoco, l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine. La vettura incidentata è stata spostata per non ostacolare ne il traffico ne i passanti. Del conducente non c’è nessuna traccia.

Non è chiaro se la persona che ha causato l’incidente si sia allontanata per chiedere soccorso, o perché scioccato dell’accaduto, o per cercare di evitare i controlli che avvengono in questi casi per accertare le condizioni psico-fisiche delle persone coinvolte. Le forze dell’ordine hanno già il nominativo del proprietario del veicolo ed effettueranno i controlli di rito per trovare il fuggitivo. ABov