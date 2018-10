Cercano tablet con l’app e trovano montagna di refurtiva: denunciato marocchino

I carabinieri della Spezia cercavano un tablet rubato, ma hanno trovato una montagna di refurtiva nascosta in un magazzino.

E’ successo a Follo, dove i militari della Stazione dell’Arma di Ceparana hanno scovato un piccolo ‘tesoro’ composto da televisori, computer portatili e materiale elettrico, trapani, manometri, radiatori per auto e persino un martello pneumatico, nascosti in un magazzino utilizzato da un 50enne marocchino che è stato denunciato per ricettazione.

Tutto è partito dalla denuncia di uno spezzino per il furto del tablet. Gli investigatori, utilizzando l’apposita app per rintracciare i dispositivi rubati, hanno rapidamente individuato il luogo in cui si trovava il dispositivo.

Dalla perquisizione però è saltato fuori un po’ di tutto.

Il tablet è stato restituito subito al legittimo proprietario. Mentre il resto della merce, probabilmente frutto di numerosi furti, è stata sequestrata. Il valore complessivo del materiale trovato è stato stimato in oltre diecimila euro.