Centro storico, barista genovese dà alcol a colombiano ubriaco: denuncia e chiusura

Stamane, durante un normale servizio per il controllo del territorio i carabinieri di di Ge-Maddalena, hanno sorpreso il gestore di un bar di via della Maddalena mentre somministrava delle bevande alcoliche a un 49enne colombiano, gravato da pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, in evidente stato di ebbrezza alcolica.

Il barista genovese, di 56 anni, è stato quindi denunciato in stato di libertà per “somministrazione di bevande alcoliche a persona in manifesta ubriachezza”.

Inoltre, i carabinieri hanno formalmente richiesto all’autorità giudiziaria la chiusura dell’esercizio commerciale, così come previsto dalle norme in vigore.