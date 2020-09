Regionali 2020 | Cambiamo primo partito: tutti gli eletti in Regione

Giovanni Toti, sostenuto da Cambiamo, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Udc, è stato confermato alla guida della Regione per altri cinque anni, con 383.053 voti, pari al 56,13%.

Il suo diretto avversario Ferruccio Sansa, sostenuto da Pd, M5S, Lista Sansa, Linea Condivisa ed Europa Verde si ferma a 265.506 voti, pari al 38.90%, distaccato di oltre 17 punti percentuale.

Il candidato sostenuto da Italia Viva Aristide Massardo ha ottenuto soltanto 16.546 voti, pari al 2,42%.

Alice Salvatore con i suoi 6.088 voti si ferma allo 0,89%. A seguire gli altri sei candidati tutti sotto la soglia dell’1%.

Il partito di Toti, Cambiamo, in Liguria è ora il primo partito con il 22,60% dei voti, poi il Pd con 19,89%, la Lega al 17,14%, Fdi al 10,87% e il M5S al 7,78%, Forza Italia 5,27%.

Ora, dopo l’elezione del presidente della Regione, ci sarà da comporre il consiglio regionale.

Sono diciotto i seggi alla maggioranza di centrodestra, undici ai partiti che hanno sostenuto Ferruccio Sansa.

Per quanto riguarda la maggioranza, saranno 8 i rappresentanti di Cambiamo, 6 della lega, 3 di Fratelli d’Italia e 1 di Forza Italia.

Per quanto riguarda l’opposizione saranno: 6 i rappresentanti del Partito democratico, 2 del Movimento Cinque Stelle, 2 della Lista Sansa e 1 per Linea Condivisa oltre allo stesso Ferruccio Sansa che entra come secondo dei candidati presidenti.

Per quanto riguarda gli eletti salvo inaspettati e poco probabili cambiamenti.

In provincia di Genova sono stati eletti: Ilaria Cavo, Domenico Cianci, Lilli Lauro e Giovanni Boitano di Cambiamo; Sandro Garibaldi e Alessio Piana della Lega; Stefano Balleari di Fratelli d’Italia; Claudio Muzio di Fratelli d’Italia; Armando Sanna, Luca Garibaldi e Katia Piccardo del Pd; Selena Candia della Lista Sansa; Fabio Tosi dell’M5S e Gianni Pastorino di Linea Condivisa.

In provincia di Imperia sono stati eletti: Marco Scajola di Cambiamo, Alessandro Piana della Lega, Gianni Berrino di Fratelli d’Italia e l’ex sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano per il Pd.

In provincia di Savona eletti: Bunetto Brunelli e Stefano Mai della Lega; Angelo Vacarezza e Alessandro Bozzano di Cambiamo e Roberto Arboscello del Pd.

In provincia della Spezia vengono eletti: Gianmarco Medusei della Lega, Giacomo Giampedrone di Cambiamo; Sauro Manucci per Fratelli d’Italia; Davide Natale del Pd; Roberto Centi per la Lista Sansa e Paolo Ugolini per il M5S.

Il link al ministero dell’Interno per le elezioni: https://elezioni.interno.gov.it/regionali/scrutini/20200920/elenchiRI