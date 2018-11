Cavour e Fiumara, S. Messa per vittime crollo e poi concerto per sfollati | Video

“I Buio Pesto all’Rds Stadium di Fiumara dedicano il loro concerto alla Croce Rossa Italiana e agli sfollati del Ponte Morandi.

Il mio saluto alla band che da anni mantiene viva la tradizione e la cultura dialettale”.

E’ il testo del post pubblicato stasera su Fb dal sindaco di Genova e Commissario per la ricostruzione Marco Bucci, che si è recato alla Fiumara ed è salito sul palco della gruppo musicale genovese doc.

Il primo cittadino ha anche pubblicato il video in diretta del suo intervento.

Nel pomeriggio di oggi Marco Bucci aveva partecipato anche alla S. Messa celebrata sulla portaerei Cavour, ormeggiata in porto a Genova, in ricordo delle 43 vittime del tragico crollo del Ponte Morandi: “I genovesi hanno dimostrato coraggio e forza nel saper affrontare al meglio le difficoltà di questi ultimi mesi. Non dobbiamo fermarci e continuare a lavorare per far tornare la nostra città ancora più bella e forte di prima”.

https://www.facebook.com/buccipergenova/videos/320900072024666/