Castelletto, rompe i finestrini di 8 auto per rubare: ecuadoriano preso dai carabinieri

La scorsa notte in via Mura di San Bernardino a Genova Castelletto un sudamericano ha rotto i finestrini di otto veicoli, regolarmente parcheggiati, per rubare vari oggetti lasciati all’interno delle auto.

Il malfattore, scoperto dai carabinieri di un equipaggio del Nucleo Radiomobile, allo scopo di procurarsi la fuga, ha quindi scavalcato un muretto cadendo però nel vuoto rovinosamente per circa 10 metri.

Soccorso dagli stessi carabinieri, sanitari del 118 e vigili del fuoco, giunti nell’immediatezza sul posto, il ladro straniero è stato recuperato e soccorso.

E’ stato quindi trasportato presso il policlinico di Ge-San Martino, dove è stato ricoverato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

Identificato in un ecuadoriano di 27 anni, gravato da pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, è stato denunciato in stato di libertà per “furto aggravato continuato”.