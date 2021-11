Casette Rosse celebra bambini e adolescenti. Lo fa domenica 28 novembre con attività e laboratori per bambini e famiglie. Sestri Levante.

Casette Rosse celebra bambini e adolescenti in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti.

Commenta l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Sestri Levante Lucia Pinasco:

“L’amministrazione comunale in collaborazione con l’ATS Casette Rosse celebra anche quest’anno la Giornata dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti.

Domenica 28 novembre insieme alle realtà del terzo settore e a tutti i cittadini che lo vorranno trascorreremo un pomeriggio di festa per grandi e piccini ricordando l’adozione di questa importante convenzione promossa dall’ONU.

Sarà anche un momento di riflessione per rimarcare l’importanza dell’ascolto e della valorizzazione e della cura che ogni bambino del mondo merita, allo stesso tempo vogliamo rivolgere un pensiero ai tantissimi bambini che non riescono a vedere rispettati i loro diritti a causa dei conflitti, sia quelli all’interno delle famiglie, ma anche della società e delle Nazioni.

A questo riguardo l’ultima esperienza di accoglienza di famiglie rifugiate dall’Afghanistan ci ha toccato profondamente e ancora di più dovrebbe spingerci tutti a lavorare per chiedere il rispetto e la tutela senza condizioni delle generazioni a cui il futuro dell’umanità è affidato”.

Commenta Stefano Aliquò, coordinatore delle politiche giovanili del distretto 16 e referente dell’ATS Casette rosse:

“Ogni anno a Sestri Levante e a Casette Rosse si mette a fuoco il tema dei Diritti per non perdere mai l’occasione di parlarne e far sì che non rimangano sulla carta ma vengano diffusi, compresi e attuati.

Incentriamo il nostro lavoro sull’importanza di attivare le persone fin da piccole a partecipazione alla vita politica e democratica della città, sia attraverso percorsi di pensiero critico e conoscenza della CRC ma anche attivando istanze e azioni concrete.

Per citare la pedagogista Lundy, oltre allo spazio, alla voce e all’ascolto è importante dare importanza all’impatto, garantendo che le opinioni dei ragazzi siano seriamente prese in considerazione”.

Domenica 28 novembre 2021 l’ATS di Casette Rosse festeggia così, insieme al quartiere e alla città di Sestri Levante, la “Giornata dei Diritti”:

dalle 15.00 alle 17.30 laboratori e giochi per bambini per poter conoscere la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza.

Nel pomeriggio seguiranno letture e monologhi teatrali per bambini e adulti che toccheranno varie sfaccettature dei diritti umani:

adolescenza e vita di quartiere, migranti e parità di genere. Completa l’evento una castagnata offerta a tutti i partecipanti.

Sempre in tema di diritti la Cooperativa Il Sentiero di Arianna nel mese di ottobre ha ripreso il percorso nella secondaria dell’IC Sestri Levante.

Questo per spiegare agli studenti la CRC (Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) e attivare nuovi percorsi di Partecipazione con i giovanissimi consiglieri del Ccr (consiglio comunale dei ragazzi).

Il progetto di Casette rosse è attivo da 11 anni (promosso dal Comune di Sestri Levante e gestito dal Consorzio tassano servizi territoriali), attraverso un patto di sussidiarietà per la gestione del centro stesso.

Ha l’obiettivo di rendere lo spazio un luogo accessibile al quartiere, qualificandolo ulteriormente con la realizzazione di attività per bambini e famiglie e non solo.

Oggi l’ATS Casette rosse è un organo composto da nove enti del Terzo Settore impegnate ad attivare reti e collaborazioni, creare occasioni di confronto, stabilire relazioni e promuovere momenti di progettazione condivisa per creare eventi specifici.