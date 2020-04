Casa Pietro Torriglia, sindaco Chiavari scrive al Prefetto

Il sindaco di Chiavari Marco Di Capua, insieme al presidente del consiglio comunale Antonio Segalerba richiedono misure straordinarie per la tutela della salute degli ospiti della Casa di Riposo Pietro Torriglia.

Per questi motivi hanno inviato una lettera al Prefetto di Genova Perrotta, alla Regione, al direttore generale dell’Asl4 Rebagliati, al commissario straordinario di Alisa Locatelli, al dirigente della Protezione Civile Regionale Vergante e alla Protezione Civile Nazionale in quanto a causa dell’elevata presenza di elementi positivi al Covid-19 nella casa di riposo, siano adottati provvedimenti urgenti per “verificare che sia assicurata l’adeguata continuità assistenziale” e per “contenere al massimo l’espandersi del contagio” attraverso una “tracciatura ampia di tutti i contatti che ci sono stati in passato all’interno della struttura”.

