Carte di pagamento: i costi delle commissioni non si riducono

«Per i pagamenti con Bancomat, Visa, Mastercard e American Express non ci sono possibili riduzione dei costi delle commissioni per i pagamenti con carte. L’industria ha ridotto i costi negli ultimi anni, e oggi deve investire molto in innovazione. » Questo è quanto è stato detto dai manager dei circuiti dei pagamenti e spiegato in occasione dell’audizione presso la commissione Finanze della Camera sul decreto fiscale.

«I costi delle transazioni in Italia non sono superiori ai livelli europei.» Leggiamo da agenzie stampa di marketing e economia: «Bisogna seguire l’esempio di quanto dei paesi del Nord Europa – ha affermato Gianni Speranza, vice presidente di Amex, – che sicuramente non hanno cercato di regolare direttamente i costi delle commissioni, ma hanno fatto leva sugli incentivi come del resto ha fatto il governo italiano».

L’introduzione del credito di imposta del 30% sui costi delle commissioni sulle transazioni con carte a favore degli esercenti è accolta con favore, così come il cash back. «Bisognerebbe andare oltre – ha chiarito Speranza -. Penso al fronte dell’onboarding: in Italia per sottoscrivere una carta di credito on line ci vuole oltre mezz’ora, in altri paese europei 5 minuti. È un problema di burocrazia».

Ci sono troppi intoppi burocratici ed enti implicati: la Banca emittente della carta, il circuito e la banca convenzionata con l’esercente e il cliente dell’istituto e dell’esercente. «Noi fissiamo un’operazione e un costo per ogni transazione con la banca, poi vanno aggiunte le commissioni interbancarie», ha spiegato Alessandro Zollo, ad di Bancomat.

Il sistema dei pagamenti è articolato, a queste voci poi vanno sommati i costi che la banca concorda con l’esercente e i costi della piattaforma che gestisce le operazioni. I circuiti, dunque, ritengono di non aver margini per ulteriori tagli. ̶ Ci si chiede ̶ c’è un modo per dire che possono farlo le banche? «Ci possono essere iniziative individuali – ha aggiunto Zollo -. Nel nostro caso per il sistema Bancomatpay abbiamo azzerato a nostre spese sia le nostre commissioni sia quelle delle banche per i pagamenti sotto i 15 euro».

Tutti i manager che si interessano del problema, leggiamo dall’agenzia di marketing ed economia, come Luca Corti di Mastercard ed Enzo Quarenghi di Visa Italia e che hanno partecipato a un tavolo con il ministero dell’Economia per parlare di una riduzione delle commissioni, ma sinora. il confronto non ha prodotto nessun risultato.

«Abbiamo dato disponibilità a parlarne – ha osservato Speranza -. Ma ci tengo a sottolineare che agire sul fronte delle commissioni sarebbe una misura distorsiva. Oltre al fatto che regolare o azzerare i costi sui micro pagamenti rischia inibire quelle startup delle Fintech che sta entrando nel mercato proprio su quel segmento». ABov