Carrarese-Entella 2-0, ancora una sconfitta per i liguri

L’Entella cede 2-0 alla Carrarese nella trasferta toscana al Dei Marmi.

In un avvio privo di emozioni è dei biancocelesti il primo squillo, al 10’ minuto Meazzi penetra dalla destra fino al limite dell’area, sinistro a giro impreciso che si spegne sul fondo.

Vantaggio Carrarese alla prima occasione, cross dalla destra, sul secondo palo Palmieri tutto solo va di testa e porta in vantaggio i padroni di casa. 1-0 al minuto 13.

Capello ci prova da fuori, De Lucia controlla senza difficoltà. Minuto 15.

Bell’azione e grande opportunità per l’Entella al 27’, Petermann verticalizza per Meazzi al limite, filtrante per Santini che apre il piatto, Bleve miracoloso salva i suoi.

Minuto 34, cross dalla sinistra, Corbari stacca al centro dell’area senza riuscire ad imprimere forza e angolazione alla sfera. Bleve controlla.

Riparte in avanti l’Entella, Mezzi sulla destra mette una palla tesa al centro, Bleve in uscita bassa allontana e salva i suoi con Siatounis pronto a colpire.

Ancora Meazzi ad accendere la luce tra i suoi, tiro dal limite murato, sulla palla in uscita Parodi raccoglie e la rimette in mezzo, ci prova Meazzi di testa, non il suo miglior fondamentale, palla sul fondo. Minuto 50.

Al 52’ Disanto viene servito sull’esterno e rientra andando a calciare con il destro, conclusione imprecisa.

Al 63’ il raddoppio della Carrarese, Belloni da calcio piazzato sulla trequarti cerca forse un cross, la palla rimbalza al centro dell’area e sorprende De Lucia. 2-0

Prolungato possesso palla ma grande fatica ad affondare per l’Entella. Buona opportunità al 79’ con Zamparo che gira in area, tiro debole facile preda di Bleve.

Calcio d’angolo per la testa di Parodi, deviazione del capitano biancoceleste, salvataggio sulla linea. Ancora Entella dalla bandierina, tiro di Bonini, altro salvataggio in extremis. Minuto 80.

Ripartenza Carrarese, servizio per Panico che va a calciare in posizione leggermente defilata, De Lucia con i piedi si ripara in corner. 83 sul cronometro.

Tomaselli dalla trequarti crossa al centro per Zamparo, bel tentativo di testa dell’attaccante dell’Entella ma niente di fatto. I biancocelesti escono sconfitti dal campo di Carrara.