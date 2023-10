Udinese-Genoa, Gilardino: Trasformare l’euforia in ferocia

Gilardino presenta la sfida del suo Genoa contro l’Udinese alla Dacia Arena.

“L’euforia è quello che ci dobbiamo portare dentro sempre soprattutto dopo le vittoria come quelle dell’altra sera. E’ energia positiva che dobbiamo avere e portarci domani a Udine. Sappiamo che è una squadra che sta affrontando un momento di difficoltà ma non rispecchia la posizione in classifica per le caratteriste tecniche, fisiche, per la bravura dell’allenatore e per la storia che ha l’Udinese in Serie A”

“La posizione in classifica che sta mantenendo l’Udinese non rispecchia le caratteristiche dei giocatori di qualità che possiede: da Samardzic, a Thauvin, a Walace, dai giocatori di gamba che hanno sui quinti. Sappiamo che squadra andiamo a sfidare ma è una partita che dobbiamo affrontare in modo feroce: dentro la gara dobbiamo avere un atteggiamento molto positivo”.