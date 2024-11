Capotreno accoltellato, Corso: dal Pd nulla contro gli aggressori nordafricani

Segretaria provinciale della Lega di Genova Francesca Corso: “Tolleranza zero. Oriana Fallaci aveva ragione”

“Nemmeno una parola, da parte del Pd ligure, contro la 16enne di origine nordafricana che ha ottenuto la cittadinanza italiana (denunciata e subito rilasciata) e il 21enne aggressore egiziano (arrestato) che girava per strada con la lama e, in pieno gjorno, ha accoltellato il capotreno lasciandolo a terra in un lago di sangue alla stazione di Genova Rivarolo soltanto perché aveva chiesto il biglietto alla coppia di passeggeri.

Il sottile tentativo della sinistra di dare la colpa al ministro del Mit Matteo Salvini, che peraltro ha tempestivamente espresso piena solidarietà al capotreno e poi si è schierato con i lavoratori delle Ferrovie scesi in sciopero, per l’insicurezza dilagante dovuta al ‘politically correct’ e al buonismo imperante nel nostro Paese è vergognoso.

Ringrazio, invece, i carabinieri che sono intervenuti e hanno subito acchiappato la coppia di nordafricani in fuga.

Sono anni che la Lega si batte contro l’accoglienza indiscriminata, sostenuta dal buonismo della sinistra, e per la sicurezza dei genovesi e degli italiani.

Nonostante i fatti che i cittadini sono costretti a subìre ogni giorno, quelli del Pd non riescono ancora a schierarsi contro gli stranieri che sono pericolosi e commettono reati, né a riconoscere che Oriana Fallaci aveva ragione e occorre tolleranza zero.

Anche per questo e nonostante gli ‘assist’ di certi magistrati, sono riusciti a perdere pure le recenti elezioni regionali in Liguria”.

Lo ha dichiarato oggi l’assessore comunale e segretario provinciale della Lega di Genova Francesca Corso.