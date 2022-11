Canile Monte Contessa, Corso: garantire massimi standard benessere animali

“È stato un incontro proficuo per fare il punto sulle azioni che come amministrazione comunale di Genova stiamo portando avanti con il comune obiettivo di garantire i massimi standard di benessere per gli animali. Su questo, siamo in pena sintonia con le associazioni firmatarie del Protocollo d’intesa per il canile Monte Contessa, che questa mattina ho voluto incontrare, condividendone le preoccupazioni e volendole rassicurare sul fatto che la situazione da loro denunciata è già alla nostra attenzione.

Infatti, nell’ambito dei controlli già eseguiti e che proseguiranno con regolarità, nel civico canile abbiamo riscontrato alcune difformità e possibili inadempienze nell’esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto dal contratto con il gestore, in particolare sul fatto che non tutti i cani vengono condotti all’area di sgambo con cadenza giornaliera.

Abbiamo già provveduto a contestare le inadempienze al gestore che ha 15 giorni per risolverle. Nel frattempo, continueremo a monitorare la situazione”.

Lo ha dichiarato oggi l’assessore agli Animali del Comune di Genova Francesca Corso (Lega) al termine dell’incontro a Palazzo Tursi con le associazioni per il Protocollo d’intesa per il canile Monte Contessa.