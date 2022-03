Campionato Nazionale Serie B: Chiavari Nuoto – CC Lazio Waterpolo 9-8

Cinque su cinque! La giovane squadra #verdeblu viaggia a punteggio pieno nel campionato di serie B. Tra le mura amiche della Mario Ravera, la Chiavari Nuoto ha avuto la meglio sul Circolo Canottieri Lazio Waterpolo per 9 -8. Ancora una il collettivo di squadre, unito ad un grande cuore, ha permesso di piegare una molto fisica, che gioca a viso aperto, ottima in fase offensiva e che non rispecchia a pieno la posizione che attualmente occupa in classifica. Vittoria meritata, arrivata, dopo quella di Roma, negli ultimi secondi della quarta frazione di gioco. La partita si è inizialmente messa subito in salita per i padroni di casa, che, per due tempi sono stati costretti ad inseguire gli avversari. Poi il break del terzo quarto, dove i chiavaresi si portano a più due. Il massimo vantaggio #verdeblu però viene annullato immediatamente dagli ospiti, che con pazienza e una buona fase difensiva, riprendono i ragazzi di Mister Dinu. Non demorde però la #chiavarinuoto che continua insistentemente a cercare il gol vittoria. Gol che arriva nei secondi finali dell’ultima frazione di gioco, con un bel tiro dalla lunga distanza. Soddisfatto il tecnico #verdeblu che a fine partita commenta così il risultato ottenuto: “vittoria sofferta, che permette di mantenere la striscia positiva intrapresa da inizio campionato. Il torneo è ancora lungo, non dobbiamo abbassare la guardia ma continuare a lavorare tanto per farci trovare pronti ai prossimi impegni”.

La #chiavarinuto giocherà in trasferta a La Spezia sabato 19 marzo, contro il Lerici.

Chiavari Nuoto 9 – CC Lazio Waterpolo 8

(3-3) (1-2) (4-1) (1-2)

Chiavari Nuoto: Grassi, Ghio, Lanzi 1, Mangiante 2, Botto G 1, Pagliuchi, Botto S, Chiavaccini 1, Raineri2, Romanengo, Greco 2, Laurita, Paganin.

All. Dinu

CC Lazio Waterpolo: Cioccoloni, Molinaro, Sotgiu, Stella, Pacciani, Sallustio, Spinelli, Fiorita, Todini 9, Di Benigno, Terminella 5, Martella, Santacroce.

All. Bini