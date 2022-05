Campionati Studenteshi di Orienteering, Fase Regionale Ligure

Questa mattina sotto un bel cielo azzurro e un caldo sole primaverile, nella meravigliosa cornice di una delle più belle Ville di Genova, la Villa Duchessa di Galliera a Voltri, si è disputata la Fase Regionale Ligure dei Giochi Sportivi Studenteschi di Orientering, la Corsa di Orientamento, lo sport dei boschi.

La Villa Duchessa di Galliera è infatti un Parco cittadino che presenta sia l’aspetto del Parco all’Italiana che quello del Parco Boschivo.

Da tre delle quattro Province, Genova, Imperia e Savona sono arrivate le rappresentative provinciali che hanno dato vita ad una manifestazione sportiva avvincente.

Tra i sentieri e i vialetti del Parco una settantina di ragazzi e ragazze appartenenti a scuole superiori e medie delle tre provincie si sono confrontati nella ricerca dei punti che Andrea Immovilli, il nostro Delegato Regionale FISO, aveva predisposto nei rispettivi tracciati di gara.

Tracciati non particolarmente difficili, ma pur sempre ricchi di varie possibili scelte di percorso per passare attraverso i punti segnati sulla mappa di gara.

Al termine le premiazioni a cura del Coordinatore Regionale di Educazione Fisica Pierpaolo Varaldo sono state fatte dal Dottf. Buttini di Sport e Salute.

Sono stati premiati i primi tre classificati per ogni categoria e le scuole, vincitrici della Fase Regionale, che accederanno alla Fase nazionale che si svolgerà nell’ultimo fine settimana di maggio a Folgaria, in Trentino, la patria Italiana dell’Orienteering.

Un particolare ringraziamento va al “Gruppo Alpini di Voltri” che ha ospitato la segreteria di gara e ha accolto nel giardino della sua sede i ragazzi partecipanti.

Ecco i podi delle categorie e le scuole vincitrici.

Categoria Ragazzi (che non accedono alla Fase Nazionale):

1º Barone Filippo – I.C. Pegli Genova

2º Lemma Andrea – I.C. Pegli Genova

3º Pesce Alessandro -I.C. Pegli Genova

Categorie Ragazze (che non accedono alla Fase Nazionale):

1ª Sioli Elena – I.C. Pegli Genova

2ª Pastorino Lucia – I.C. Pegli Genova

3ª Ledda Alice – I.C. Pegli Genova

Categoria Cadetti.

1º Piccardo Federico – I.C. Terralba Genova

2º Casalino Elio – I.C. Pegli Genova

3º Tiana Ivan – I.C. Terralba Genova

Categoria Cadette:

1ª Zedda Gaia – I.C. Pegli Genova

2ª Fassin Giorgia – I.C. Pegli Genova

3ª Lo Monaco Marta – I.C. Terralba Genova

Categoria Allievi:

1º Capurro Davide Mario – Liceo Sportivo King Genova

2º Persiani Piccardo – Liceo Chiabrera Martini Savona

3º Gaggero Pietro – Liceo Sportivo King Genova

Categoria Allieve:

1ª Peretti Emma – Liceo Sportivo King – Genova

2ª Beretta Anastasia – Istituto Primo Levi Borgofornari Ge

3ª Luccoli Teresa – Liceo Sportivo King- Genova

Si Sono scassificate per le Finali Nazionali le scuole:

Cadetti: I.C. Terralba Genova

Cadette: I.C. Pegli Genova

Allievi: Liceo Sportivo King – Genova

Allieve: Liceo Sportivo King – Genova

Lunedì, a Borgofornari, si sono svolte anche le prove regionali per i Trail-O, l’Orienteering Paralimpico che ha visto la vittoria dell’Istituto Primo Levi di Borgofornari che parteciperà alla fase Nazionale.