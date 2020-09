Campasso, africano spaccia crack a genovese: preso dai carabinieri

Nella tarda serata di ieri, in via del Campasso a Genova Sampierdarena, i carabinieri dell’aliquota Operativa, durante un normale servizio anti-droga, hanno sorpreso un africano mentre cedeva 2 grammi circa di “crack” in cambio di 20 euro a un 39enne genovese.

Lo spacciatore di droga, 36 enne del Mali, senza fissa dimora, con pregiudizi di polizia, espulso ma mai rimpatriato, è stato perquisito e trovato in possesso di 315 euro, provento dell’illecita attività.

L’africano è stato denunciato in stato di libertà per “cessione di sostanze stupefacenti” e per inosservanza al decreto di espulsione dal territorio nazionale.

Droga e denaro sequestrati.