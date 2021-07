Calendario Samp, D’Aversa: Molto stimolante

La Sampdoria conosce il suo percorso nella Serie A 2021/22, un’avventura di 38 puntate che inizierà a Marassi con il Milan. Roberto D’Aversa, che proprio nelle file rossonere ha intrapreso la strada del calcio professionistico, commenta così l’esito del sorteggio del calendario: «Il destino ha voluto che il nostro fosse un inizio difficile, ma stimolante. Il Milan è un club che fa parte del mio cuore, perché ci sono cresciuto. Mi ripeto: sarà un impegno stimolante, il primo di tre casalinghi contro squadre impegnate in Europa come Inter e Napoli. Dobbiamo avere massimo rispetto per ogni avversario, ma andare in campo con la mentalità di vincere contro chiunque».

Evoluzione. «La difficoltà della Serie A non è nella singola partita – prosegue D’Aversa -, ma nella complessità del campionato. Ben venga il fatto di giocare subito queste squadre perché ci misuriamo con le migliori, poi vedremo il verdetto del campo. Questa è la prima volta per il calendario asimmetrico: è un cambiamento che segue l’evoluzione del calcio. Il derby? So cosa significa per la famiglia della Samp, si vive l’intero anno aspettando questo impegno. Mi auguro che lo stadio possa tornare quello che ho vissuto da calciatore, perché so quanto è importante la spinta della Sud e di tutto il pubblico blucerchiato».