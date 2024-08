Calcio – Un D. Bosco Sp di pazzi !

La Spezia – “Noi siamo pazzi”. Così s’è espresso il vicepresidente del Don Bosco Spezia, Euro Rege Cambrin, a commento della precocità del raduno salesiano ad avviare lo scorso 5/8 la preparazione al prossimo campionato di Promozione ligure.

In effetti, non eguagliato il record del Magrazzurri radunatosi qualche giorno prima, ma a quanto pare al D. Bosco la fretta di mettersi a lavorare non manca.

“L’obiettivo per adesso – più normale il commento di mister Clodio Bastianelli – è semplicemente quello di far diventare una squadra questo gruppo. Ci sono diversi “under 23” e dunque si può lavorare anche a lungo termine. Sono ottimista>.

E’ un D. Bosco Spezia ampiamente rinnovato, tra nuovi arrivi e ragazzi ascesi dal settore giovanile più quel Broccini “bomber” della Juniores, quello che ha avviato la preparazione al prossimo campionato di Promozione al “Franco Cimma” di Pagliari. Arrivati un paio di elementi dal Cadimare, Fiocchi dal Riccò e Salku dal Vezzano per la difesa, Del Santo da Beverino per il centrocampo e Conte dall’ Entella per l’avanguardia; ma forse il fiore all’occhiello della campagna di rafforzamento è l’esterno Marte Rosario che, nella scorsa stagione, era la punta di diamante proprio di quel Canaletto che (sul filo di lana) ha preceduto i salesiani: quale miglior complesso della provincia nel Girone B nella scorsa stagione. Recuperato al calcio altresì Stano in porta.

“Quadri” e “rosa”…

Presidente – Giancarlo Franceschini. – Vicepresidente – Euro Rege Cambrin. Direttore generale – Moreno Otgianu. Direttore sportivo – Rinaldo Argiolas. Segretario – Luca Massini.

Allenatore – Clodio Bastianelli.

Viceallenatore – Moreno Otgianu. Preparatore atletico – Andrea Tusi.

Preparatore portieri – Daniele Matteucci. Massaggiatore e fisioterapista – Giuseppe Ciani. Dirigente accompagnatore – Massimiliano Fontana. Allenatore Juniores – Francesco Canepa.

Prima squadra

Portieri – Ciardi, Papadhopulli, Stano.

Difensori – Boggio, Caneri, Castagnaro, Ferretti, Fiocchi, Romanelli, Salku, Scuto.

Centrocampisti – Bergitto, Berti, Bisogno, Bonacorsi, Campagni, Del Santo, Morettini, Pignotti.

Attaccanti – Agrifogli, Bravi, Broccini, Cantoni, Conte, Marte Rosario, Napoletano, Raso, Tomaino.

Settore giovanile

Responsabile – Mario Bucchi. Capo Area tecnica e scouting – Christian Codognotto. Segretario – Jacopo Tacconi. Preparatore atletico – Paolo Callo. Preparatore portieri – Daniele Brocini e Luca Pozzi.

Tecnici

Under 17 – Maicol Ricci . Under 16 – Fabrizio Ricciardi e Simone Bianchi. Under 15 – Renato Romano e Michele Balzano. – Under 14 – Christian Codognotto e Pasquale Fortunato. Esordienti 2012 – Danese e Plicanti. – Esordienti 2013 – Scotti, Praia, Formato.

Scuola calcio

Presidente – Alfredo Iandoli. Direttore generale – Alfredo Rutigliano. Direttore tecnico – Sandro Militano. – Segretario – Marco Bua. Economo – Antonio Riccardi.

Tecnici

Pulcini 2014 – Agliano, Bruni, D’ Onofrio e Maggiani. Pulcini 2015 – Bragoni e Bolognini. Piccoli Amici – Ferrari e Piccini. Preparatore portieri – Faretti.